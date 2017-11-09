أخفقت الأحزاب الانفصالية في إقليم كتالونيا الإسباني في الاتفاق على تشكيل تحالف موحد لخوض انتخابات مبكرة في الإقليم في ديسمبر المقبل مما يزيد الصعوبة أمامها لحكم الاقليم بعد الانتخابات والمضي قدما في مسعاها للانفصال.

من جهة اخرى، قطع متظاهرون في كتالونيا، امس، الطرق وعطلوا حركة قطارات الركاب وذلك في إطار الإضراب العام الذي دعت اليه الاحزاب الانفصالية في الاقليم، اعتراضا على إحكام السلطات المركزية في إسبانيا السيطرة على الإقليم بهدف إفشال محاولاته الاستقلال عن البلاد.

وذكرت شبكة «إيه بي سي» الأميركية أنه من بين الطرق التي تم قطعها طريقا رئيسيا يصل بين إسبانيا وفرنسا.

وأوضحت الشبكة أن دعوات الإضراب تأتي في ظل وقت سياسي حرج، مضيفة أن عددا من الأحزاب الانفصالية وجماعات المجتمع المدني دعوا العمال إلى أن يضموا لأهدافهم الاعتراض على سجن النشطاء ومسؤولي حكومة كتالونيا المقالين.