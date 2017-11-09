دانت الولايات المتحدة الأميركية ما وصفته بـ «أنشطة النظام الإيراني العدوانية وانتهاكه للقانون الدولي»، مؤكدة وقوف واشنطن الى جانب المملكة العربية السعودية وجميع دول الخليج العربية ضد إيران.

وقال البيت الأبيض في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» امس «إننا ندين أنشطة النظام الإيراني ونقف مع السعودية وجميع شركائنا الخليجيين ضد عدوان النظام الإيراني وانتهاكاته الصارخة للقانون الدولي».

وأضاف البيان: «ان منظومات الصواريخ الإيرانية التي كشفت الرياض عن صلتها بالميليشيات الحوثية هذه لم تكن موجودة في اليمن قبل اندلاع الصراع»، داعيا الأمم المتحدة الى إجراء فحص دقيق لأدلة تورط النظام الإيراني في العمل الى إطالة أمد الحرب في اليمن لتحقيق طموحاته الإقليمية».

ووفقا للبيان فقد دعت الولايات المتحدة جميع الدول إلى مساءلة النظام الإيراني عن انتهاكاته المتكررة لقراري مجلس الأمن 2216 و2231 اللذين يحظران نقل الأسلحة إلى الحوثيين وتصدير إيران جميع الأسلحة وتحديدا المواد ذات الصلة بالصواريخ الباليستية.

واعتبر ان هجمات الميليشيات الحوثية الصاروخية ضد السعودية التي أطلقتها بدعم من قوات الحرس الثوري على الأراضي السعودية تهدد الأمن الإقليمي وتقوض جهود الامم المتحدة للتفاوض على انهاء الصراع في اليمن.

وأوضح ان الولايات المتحدة تسعى الى تسوية تفاوضية للصراع وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

وأكد البيان ان «الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الشركاء المتفقين معها في الرأي للرد على هذه الهجمات وكشف أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار في المنطقة».