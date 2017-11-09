بحث أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعميقها وتعزيزها.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) إن الشيخ تميم أكد خلال استقباله وزير الخارجية العراقي والوفد المرافق حرص الدوحة على وحدة العراق الشقيقة.

وأضافت أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء عددا من الموضوعات التي تهم البلدين ولاسيما مستجدات الأوضاع في المنطقة.

من جهة اخرى، عقد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مباحثات مشتركة مع نظيره العراقي، ناقشا خلالها التطورات الإقليمية والدولية.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك بين الجانبين، جدد وزير الخارجية القطري دعوة للحوار لحل الأزمة الخليجية، قائلا: «نتمنى أن تسود الحكمة والدخول لحوار لحل الأزمة».

وأشار الى أن هناك توجيها واضحا من أمير قطر بإعادة فتح سفارة الدوحة في بغداد بشكل عاجل وتعيين سفير قريبا، معربا عن أمله أن تفتح زيارة وزير الخارجية العراقي الى قطر صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

من جهته، أكد وزير الخارجية العراقي: «نحن لسنا مع محاصرة أي بلد، ونحن مع الحوار حتى في وجود مشاكل».

واعتبر الجعفري أن الحوار هو الذي يستطيع تجاوز الخلافات، وينتقل بالمنطقة من شاطئ التمزق إلى شاطئ الوحدة.