وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء (الأربعاء)، إلى المدينة المنورة قادماً من مدينة الرياض، وزار المسجد النبوي.

ولدى وصول الملك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي كان في استقباله عند باب الطائرة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.

وفي ساحة المطار كان في استقبال خادم الحرمين، الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير سعود بن خالد بن فيصل نائب أمير المدينة المنورة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والأمير فهد بن فيصل بن سلمان، والأمير أحمد بن فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.