وقعت شركات من الولايات المتحدة والصين اليوم الخميس، اتفاقات تجارية بقيمة تزيد على 250 مليار دولار في مجالات مثل الطاقة والتصنيع والطيران خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحالية للصين.

وحضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينيج مراسم توقيع العقود التجارية والاتفاقيات الاستثمارية، حيث تحدث ترامب أيضا عن معالجة العجز التجاري الأميركي مع الصين.

وقال ترامب "يجب أن نعالج فورا الممارسات التجارية غير العادلة التي أدت إلى هذا العجز.. علينا أن ندرس عمليات النقل القسري للتكنولوجيا وسرقة حقوق الملكية الفكرية والتي تكلف وحدها الولايات المتحدة وشركاتها 300 مليار دولار سنويا على الأقل".

وأضاف ترامب أن العلاقات التجارية الأمريكية الصينية حاليا، "للأسف ظالمة للغاية وأحادية الجانب.. ولكنني لا ألوم الصين رغم كل شيء، فلا أحد يمكنه لوم دولة تحصل على مزايا من دولة أخرى لصالح مواطنيها" وإنما اللوم على الإدارات الأمريكية السابقة التي سمحت باستمرار هذا الاختلال في حركة التجارة بين البلدين.

ومن بين المسؤولين الذين وقعوا الاتفاقيات التي شهد الرئيس الأميركي ونظيره الصيني توقيعها، مسؤولون من بنك جولدمان ساكس الاستثماري الأميركي وشركة بوينج لصناعة الطائرات وجنرال موتورز لصناعة السيارات إلى جانب حاكم ولاية ألاسكا الأميركية.