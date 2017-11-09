سأقدم كشف حساب للمصريين لما تم انجازه خلال فترة الرئاسة الأولى ورد فعلهم سيحدد ما إذا سأترشح ثانية

اكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن الأمن القومي العربي والخليجي "جزء لا يتجزأ من امن مصر القومي وأي تهديد للخليج هو تهديد لمصر".

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية على هامش (منتدى شباب العالم) بمدينة شرم الشيخ امس الأربعاء.

وقال الرئيس المصري "نحن مع أشقائنا في منطقة الخليج وأمن الخليج من امن مصر وهو خط احمر ويجب ألا يتدخل الآخرون في أمورنا الداخلية".

وعن دور مصر في قضية المصالحة الفلسطينية، قال الرئيس السيسي:" إن دور مصر ثابت ويتمثل في إيجاد حل يحقق الامن للمواطن الفلسطيني"، معتبرا ان المصالحة "احد العناصر المهمة لاستئناف عملية السلام والعودة بالامور الى ما قبل 2005".

وعن صفقة القرن نفى أن يكون حل القضية الفلسطينية على حساب مصر، قائلا "لا استطيع انا او غيري التفريط في متر من ارض مصر ومن يفكر في ذلك فعليه ان يترك السلطة فورا".

واشار الى وجود مبادرات لحل القضية الفلسطينية في اطار الاراضي الفلسطينية والمرجعيات الدولية "ولن يكون الحل على حساب مصر او غيرها".

وأكد ضرورة أن تكون لدى مصر قدرات عسكرية لمواجهة ما اسماه "الخلل الذي حدث بالمنطقة ولمواجهة الارهاب" قائلا انه "كلما تطورت الأمور في اتجاه التخلص مما يسمى تنظيم الدولة (داعش) في سوريا وليبيا والعراق يكون تواجدهم بالمنطقة الغربية وسيناء في مصر".

وقال ان "ما حدث في السنوات السبع الماضية في المنطقة اخرج العراق وسوريا وليبيا واليمن من المعادلة بشكل او بآخر وبالتالي حدث خلل في التوازن الاستراتيجي في المنطقة" مشددا على ضرورة عدم حدوث فراغ يؤثر على "أمننا واستقرارنا".

واوضح ان الاجراءات الاحترازية المتخذة من قبل مصر ضد (داعش) كانت في داخل مصر فقط ولم "نخرج للخارج لمقاومة داعش".

ودعا الرئيس السيسي وسائل الاعلام العربية والاجنبية العاملة في مصر وكذلك المحلية الى تحري الدقة بشأن ما يحدث في مصر وتناول الاحداث بشكل موضوعي استنادا الى البيانات الرسمية التي تصدرها الجهات المسؤولة في الدولة.

واوضح أن الارهاب اخطر آفة تهدد امن واستقرار الدول وان حجم التكلفة المالية التي تتحملها اي دولة لمواجهة الارهاب تزيد على تكلفة الحرب النظامية نتيجة الحاجة لتأمين المطارات والحدود البرية والحدود البحرية.

وعن انتخابات الرئاسة المقبلة ونيته في الترشح قال الرئيس السيسي انه سيقوم خلال الشهرين المقبلين بتقديم كشف حساب للشعب المصري حول ما تم انجازه خلال الفترة الأولى من رئاسته مبينا ان "رد فعل المصريين إزاء هذا الكشف هو الذي سيحدد ما اذا كان سيترشح لفترة ثانية من عدمه".