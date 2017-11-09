اعلنت ايران اليوم استخراجها نحو 94 مليار متر مكعب من الغاز من حقل (بارس) الجنوبي المشترك مع دولة قطر خلال الاشهر السبعة الماضية.

ونقلت وكالة انباء (فارس) الايرانية عن نائب مدير التحكم بالحقل عبدالرحمن صالحي القول ان "عملية الاستخراج من الحقل لامست 94 مليار متر مكعب خلال تدشين المراحل التطويرية الجديدة وترقية جودة الانتاج في مصافي الحقل".

واضاف صالحي انه تم كذلك انتاج نحو 75 مليار متر مكعب من الغاز الحلو في الفترة نفسها متوقعا ان تشهد وتيرة الاستخراج زيادة ملحوظة مع اكتمال العمل بالمراحل التطويرية للحقل المشترك.

ولفت المسؤول الايراني الى انتاج 336ر1 مليون طن من مادة البروبان والبوتان خلال الفترة نفسها فضلا عن 114 مليون برميل من مكثفات الغاز.

ويقع حقل (بارس) الجنوبي للغاز الطبيعي شمال المياه الخليجية وتتقاسمه ايران مع دولة قطر كما انه يعد أكبر حقل غاز بالعالم حيث يضم 97ر50 ترليون متر مكعب من الغاز.