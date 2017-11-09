«كان الأمر سيئا جدا، لكنني لم أستسلم أبدا»

الممثلة جوان كولينز (84 سنة) وهي تؤكد أن كل الممثلات الجميلات كن يتعرضن للتحرش، عندما كانت تعمل في هوليوود، إلا أنها لم تستسلم أبدا لهؤلاء الحيتان بالرغم من أن تحرشاتهم تلك كانت شيئا عاديا.