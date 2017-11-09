أصدر امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم قرارا بتعيين 28 عضوا جديدا في (مجلس الشورى) بينهم اربع سيدات للمرة الاولى في تاريخ البلاد.
وذكرت وكالة الانباء القطرية ان قرار الشيخ تميم تضمن تعيين حصة الجابر وعائشة المناعي وهند المفتاح وريم المنصوري اعضاء في مجلس الشورى.
كما تضمن القرار تجديد عضوية 13 عضوا آخرين بمجلس الشورى.وفي السياق ذاته اصدر امير قطر مرسوما بدعوة مجلس الشورى للانعقاد العادي للدورة ال46 الثلاثاء المقبل.
كما أصدر أمير قطر أمرا بتكليف وزير العدل حسن المهندي بالقيام بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالاضافة الى مهام منصبه.