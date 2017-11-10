أصدر أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، امس، أمرا أميريا بتجديد عضوية بعض أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) وتعيين أعضاء جدد بالمجلس.

وقضى الأمر الأميري بتعيين 28 عضوا جديدا، بينهم 4 سيدات، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

والعضوات الجدد، هن: حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سابقا، وعائشة المناعي مدير «مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة»، التابع لجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

وأيضا من العضوات الجدد هند المفتاح نائب رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا للشؤون الإدارية والمالية، وريم المنصوري الوكيل المساعد بوزارة المواصلات والاتصالات لشؤون تنمية المجتمع الرقمي.