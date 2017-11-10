توقع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الانتصار بشكل كامل في المعركة ضد تنظيم داعش في سورية والعراق خلال الأشهر المقبلة، الا انه رأى ان هذه الانتصارات لا تعني نهاية التهديد الذي يشكله مقاتلو التنظيم.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ماكرون في قاعدة «معسكر السلام» في ميناء زايد في أبوظبي في اول زيارة له الى الشرق الأوسط منذ انتخابه رئيسا في مايو الماضي، وذلك خلال لقائه مجموعة من الجنود الفرنسيين في باحة القاعدة.

وقال الرئيس الفرنسي «لقد انتصرنا في الرقة وفي الأسابيع والأشهر المقبلة، أؤمن بأن الانتصار العسكري الكامل سيتحقق في المنطقة العراقية ـ السورية».

وأضاف «لكن هذا لا يعني ان المعركة انتهت»، مشيرا الى ان «التصدي للجماعات الإرهابية سيكون عنصرا رئيسيا مكملا للحل السياسي الشامل الذي نريد أن نراه يتحقق في المنطقة».

وأشاد ماكرون «بالتعاون على مستوى عال» مع الإمارات التي تشارك منذ 2014 في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وتطرق ماكرون الى الهجمات التي شهدتها فرنسا والتي «تم التخطيط لها وتنظيمها والإشراف عليها» من الرقة في شمال شورية، بحسب قوله، مضيفا «بعد عامين من هذه الهجمات، انتصرنا».

وتوجه الى العسكريين الفرنسيين بالقول «انتم الخطوط الأمامية للدفاع عنا، وانتم الضمانة للتحرك سريعا في حال وقوع طارئ».