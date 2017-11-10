اتفاقيات بين الشركات الأميركية والصينية بـ 250 مليار دولار

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان واشنطن متمسكة وملتزمة بمبدأ «صين واحدة».

جاءت تصريحات ترامب خلال محادثاته مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، في ربكين امس.

ونقلت وكالة «شينخوا» الصينية الرسمية عن الرئيس الصيني قوله لترامب ان «تايوان هي القضية الجوهرية الأكثر أهمية وحساسية في العلاقات الصينية ـ الاميركية».

وعن الأزمة التجارية بين البلدين، أوضح ترامب «لدينا عجز تجاري هائل مع الصين، الأرقام مثيرة للصدمة»، لكنه اضاف «لا ألوم الصين على ذلك، في النهاية، من يمكنه أن يلوم بلدا على استغلاله بلدا آخر لما فيه مصلحة مواطنيه؟».

وتابع «ألوم بالمقابل الإدارات (الأميركية) السابقة، التي سمحت لهذا العجز التجاري الخارج عن السيطرة أن يحصل ويتفاقم».

وحض الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الصيني على تشديد الضغط على نظام بيونغ يانغ، مشددا على ان الوقت ينفد لتسوية الأزمة حول برنامج كوريا الشمالية النووي.

وبعدما رحب بتوقيع عقود «رائعة» و«خلق وظائف»، اشاد ترامب مطولا بعلاقاته الممتازة مع الرئيس الصيني لكنه اكد أنه بإمكان الصين بذل المزيد من الجهود في تسوية الملف الكوري الشمالي.

وقال ترامب في هذه المحطة الثالثة من جولته الآسيوية الطويلة بعد اليابان وكوريا الجنوبية والتي ستقوده ايضا الى فيتنام والفلبين، ان «الصين يمكنها حل هذه المشكلة بسرعة وبسهولة»، مضيفا «الوقت يضغط، وعلينا التحرك بسرعة».

من جهته، أعلن الرئيس الصيني، أن الشركات الصينية والاميركية وقعت اتفاقيات بقيمة 250 مليار دولار، على هامش زيارة الرئيس الأميركي إلى بكين.

وأوضح أن الاتفاقيات التي أبرمت بين الشركات الصينية والاميركية، خاصة بالتجارة والاستثمارات المتبادلة.

يضاف لهذه الصفقات اتفاقية وقعتها شركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات بقيمة 37 مليار دولار مع الجانب الصيني.

وأشار بينغ إلى ضخامة حجم التعاون القائم بين الجانبين، لافتا أن حسن العلاقات بين بكين وواشنطن، يؤثر إيجابا على أمن ورخاء واستقرار العالم بأسره.