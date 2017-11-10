عبر الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الجمعة عن قلقه إزاء ما يتردد عن الظروف التي تحيط بوضع سعد الحريري‭‭ ‬‬الذي أعلن من السعودية استقالته من رئاسة وزراء لبنان يوم السبت الماضي.



وقالت مصادر رئاسية إن عون طالب "بجلاء" الظروف التي تحيط بوضع الحريري وذلك خلال اجتماع مع سفراء أجانب وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في لبنان.



وكان مسؤولان كبيران بالحكومة اللبنانية قد قالا لرويترز أمس الخميس إنهما يعتقدان أن السعودية تحتجز الحريري.



وقال مصدر ثالث، وهو سياسي بارز وثيق الصلة بالحريري، إن السعودية أمرته بالاستقالة ووضعته قيد الإقامة الجبرية. وذكر مصدر رابع مطلع على الوضع إن السعودية تفرض قيودا على تحركاته،وتقول الرياض إن الحريري حر الحركة.