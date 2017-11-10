سقط قتلى وجرحى من العسكرين الروس في تفجير استهدف رتلا عسكريا لهم قرب مدينة اللاذقية شمال غرب سورية اليوم الجمعة.

وقالت مصادر في المعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "سيارة مفخخة مركونة جانب الطريق في قرية بستان الباشا جنوب شرق مدينة اللاذقية استهدفت رتلا لأليات عسكرية روسية ،بعد مغادرتها قاعدة حميميم بعد ظهر اليوم الجمعة وهذه أول عملية تفجير يتعرض لها رتل عسكري روسي في سورية وقرب القاعدة العسكرية".

وأكدت المصادر "سقوط عدد من القتلى والجرحى في التفجير واحتراق عدد من الأليات التي اصطدمت ببعضها بعد حصول التفجير ،وتم نقل الجرحى والقتلى الذين لم يعرف عددهم الى قاعدة حميميم العسكرية".

وفقدت القوات الروسية العشرات من عناصرها خلال مشاركتهم لدعم القوات السورية في المعارك ضد فصائل المعارضة وتنظيم داعش.