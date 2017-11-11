ندد الرئيس الاميركي دونالد ترامب بما وصفها بـ«أوهام ديكتاتور» بيونغ يانغ، معتبرا ان آسيا لا يمكن ان تعيش تحت تهديد هذا الاخير.

وقال ترامب في دانانغ بفيتنام المحطة الرابعة من جولته الآسيوية ان «مستقبل هذه المنطقة وسكانها الرائعين لا يمكن ان يكون مرتهنا بأوهام ديكتاتور بالغزو العنيف والابتزاز النووي».

واضاف ان على المنطقة «ان تكون موحدة في الاعلان أن كل خطوة يقوم بها النظام الكوري الشمالي نحو المزيد من التسلح هي خطوة نحو خطر متزايد». من جهة اخرى، قال ترامب خلال مشاركته في قمة منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (ابيك) امس، ان الولايات المتحدة «لن تسكت بعد الان» عن التجارة غير المنصفة والاسواق المغلقة وسرقة الملكية الفكرية.

وفي هذه الاثناء، ذكرت وكالات أنباء روسية ان الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب تصافحا وتبادلا التحية وبعض الكلمات على هامش اجتماعات اعمال قمة «أبيك».

وقالت الوكالات الروسية إن ترامب اقترب من بوتين خلال التقاط صور تذكارية جماعية لزعماء العالم في مدينة دانانغ الفيتنامية وربت على كتفه.

وكان البيت الابيض قد اعلن في وقت سابق من امس، أن الرئيس ترامب لن يعقد أي اجتماع رسمي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك)، على الرغم من تلميحات سابقة من جانب روسيا وأميركا.