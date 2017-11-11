أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي في خطاب تحد يرمي الى تعزيز حربه على المخدرات قبل قمة لعدد من قادة العالم في مانيلا، انه طعن شخصا حتى الموت عندما كان لايزال مراهقا.

وفي تصريحات أدلى بها امام الجالية الفلبينية في مدينة دانانغ الفيتنامنية مساء امس الاول، هدد دوتيرتي ايضا بـ«صفع» انييس كالامار المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول عمليات الاعدام بلا محاكمة او تعسفية.

وأوضح دوتيرتي «في السادسة عشرة من عمري، كنت قد قتلت شخصا. شخص فعلي، حصل شجار، وطعنات سكين، كنت في السادسة عشرة فقط، وحصل لمجرد نظرة. كم زاد العدد الآن وقد أصبحت رئيسا؟».