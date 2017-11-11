عدد المشاريع 21 بقيمة 1.9 مليار دولار شملت قطاعات الكهرباء والزراعة والمياه والتعليم والنقل



دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، امس الاول، عددا من المشاريع التنموية والتطويرية في المدينة المنورة، بقيمة 1.9 مليار دولار.

وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس» أن خادم الحرمين الشريفين القى خلال تفضله بتدشين المشروعات، كلمة قال فيها: «يشرفني أن افتتح هذه المشاريع، ويشرفني دائما ومن كان من قبلي من إخوتي ومن والدنا عبدالعزيز أن نكون خداما للحرمين الشريفين، نحن وشعبنا في بلادنا كلنا خدام للحرمين الشريفين، والحمد لله بلدنا يتمتع بالأمن والاطمئنان، والحاج والمعتمر والزائر كما قلت وأكررها يحج ويزور المدينة المنورة ويمشي في هذه البلاد الكبيرة القارة آمنا مطمئنا والحمد لله، يجب علينا أن نشكر ربنا عز وجل على هذه النعمة، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، أن نكون إن شاء الله كما كان والدنا وأبناؤه من بعده».

عقب ذلك شاهد خادم الحرمين والحضور عرضا مرئيا عن المشروعات التي تم تدشينها وتضم 21 مشروعا في قطاعات الكهرباء، والزراعة والمياه، والتعليم، والنقل، بتكلفة إجمالية نحو 1.9 مليار دولار.

وتضمنت مشروعات الكهرباء محطة المطار الجديد، ومحطة شبكة الخالدية، ومحطة وشبكة الخاتم، ومحطة وشبكة الخندق، ومحطة وشبكة وسط المدينة المنورة، فيما تتضمن مشروعات وزارة البيئة والمياه والزراعة، مشروع خزان مياه شرق المدينة المنورة سعة 500 ألف متر مكعب، وكذلك مشروع إنشاء المطحنة الثانية بالمدينة المنورة، الذي نفذته المؤسسة العامة للحبوب، وتبلغ طاقته الإنتاجية 600 طن من القمح/ يوميا.

كما تضمنت مشروعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المرحلة الثانية من إنشاء وتجهيز العمادات المساندة، والمرحلتين العاشرة والحادية عشرة من إنشاء وتجهيز وحدات سكنية لطلاب الجامعة، والمرحلة الرابعة من إسكان أعضاء هيئة التدريس، وإنشاء مبنى مركز المعلومات.

وشملت مشروعات وزارة النقل بالمدينة المنورة، تنفيذ تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق المدينة المنورة/ ينبع السريع، وتنفيذ طريق المدينة المنورة/ العلا/ تبوك السريع (المرحلتين الأولى والثانية)، إضافة إلى توسعة ميناء ينبع التجاري، وتوسعة ميناء الملك فهد الصناعي، ومحطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة، كما شملت مشروعات وزارة التعليم بالمنطقة، 14 مدرسة للبنين والبنات، ومشروع المستودعات المركزية، والصالة الرياضية.

كما شاهد خادم الحرمين الشريفين عرضا مرئيا عن مشروعات هيئة تطوير المدينة المنورة تضمن مشروع أنسنة المدينة المنورة، ومشروع مركز القبلتين الحضاري.

ويعد مشروع أنسنة المدينة المنورة من المبادرات الحضارية لتعزيز البعد الإنساني في المدينة وتحسين الأحياء القديمة وتقديم مختلف الخدمات حماية لأصالة المكان وتنمية العمران وجودة خدمة الإنسان حيث يضم المشروع تطوير طريق قباء، ورفع مستوى مباني حمراء الأسد، وتطوير حي وميدان سيد الشهداء وتأهيل المباني في أحياء المنطقة المركزية، فيما تشتمل محاور مشروع مركز القبلتين الحضاري على تطوير مسجد القبلتين من خلال توسعة الساحات والمرافق والجوار العمراني ومحاور الحركة والبيئة العامة.