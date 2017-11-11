عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي جلسة مباحثات مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارته للمملكة.

وقالت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) في بيان انه جرى خلال الاجتماع استـعـراض العـلاقـات السعودية ـ الفرنسية، والشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، وبحث الفرص لمواصلة تطوير التعاون الثنائي ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

كما تم بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة من أجل أمن واستقرار المنطقة، بما فيها التنسيق المشترك تجاه مكافحة الإرهاب.

وعبر الرئيس الفرنسي عن استنكار باريس لاستهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية مدينة الرياض بصاروخ باليستي، مؤكدا وقوف فرنسا وتضامنها مع المملكة.