سجل موقع التجارة الإلكترونية الصيني العملاق «علي بابا» مبيعات بقيمة مليار دولار خلال أول دقيقتين من بدء يوم التسوق السنوي في الصين المعروف باسم «يوم العزاب» الذي يحل يوم 11 نوفمبر من كل عام.



وقد أعلن موقع التجارة الإلكترونية الشهير بدء يوم التسوق السنوي ببث حفل تلفزيوني بمشاركة شخصيات شهيرة مثل المطرب فاريل ويليامز ونجوم هوليوود نيكول كيدمان وفان بنج بنج.



يذكر أن الصين تحتفل في 11 نوفمبر من كل عام بـ «عيد العزاب»، حيث يعتبره العزاب يوما خاصا بهم ويوما للاسترخاء، وفرصة للعثور على شريك الحياة المثالي، وأمل في توديع عصر الوحدة والعزوبية في وقت مبكر، حيث اتجهت المتاجر الكبرى ومواقع التجارة الإلكترونية في الصين إلى اعتباره يوما للتسوق تقدم فيه تخفيضات كبيرة على غرار «الجمعة البيضاء» في الولايات المتحدة.