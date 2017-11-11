لافروف: موعد مؤتمر السلام في سوريا لم يتحدد بعد

ترامب يلتقي بدوتيرتي لأول مرة في قمة "أبك"

ترامب: بوتين قال لي انه "لم يتدخل" في الانتخابات الاميركية

ترامب: الاتفاق بين أميركا وروسيا بشأن سورية سينقذ عددا هائلا من الأرواح





اكدت روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الامريكية اليوم السبت عدم وجود حل عسكري للنزاع في سوريا.

جاء ذلك في بيان روسي - امريكي مشترك صدر عقب لقاء عقده الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والامريكي دونالد ترامب على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي في اسيا والمحيط الهادئ في مدينة دنانهي بفيتنام.



وقال البيان ان التسوية السياسية النهائية للنزاع في سوريا يجب ان تتبلور خلال مباحثات جنيف وفقا لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2254.

واشار الى الموقف الذي اعلنه الرئيس بشار الاسد بالالتزام بعملية جنيف والاصلاح الدستوري واجراء الانتخابات وفقا للقرار الدولي المذكور.

واكد البيان ان هذه الخطوات تعني التنفيذ الكامل للقرار الدولي رقم 2254 بما في ذلك الاصلاح الدستوري والانتخابات الحرة والعادلة برعاية منظمة الامم المتحدة ووفقا لارقى معايير الشفافية والدقة المعمول بها دوليا ومنح كافة السوريين بمن في ذلك السوريون في الخارج حق المشاركة فيها.

وشدد البيان على ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة اراضيها وطابعها العلماني وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة داعيا جميع الاطراف السورية الى المشاركة بنشاط في العملية السياسية في جنيف ودعم الجهود الرامية الى ضمان نجاحها.

وقال ترامب أن الاتفاق بين أمريكا وروسيا بشأن سوريا سينقذ عددا هائلا من الأرواح ، كما نقل عن بوتن قوله انه "لم يتدخل" في الانتخابات الاميركية.

وعلى صعيد متصل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن البيان المشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سوريا مهم للغاية ويؤكد مبادئ الحرب على الإرهاب.



وأشار بوتين إلى أنه أجرى حوارا طبيعيا مع ترامب خلال قمة في فيتنام ووصف ترامب بأنه متحضر ومثقف ومريح في التعامل معه.

وقال بوتين إن اجتماعا ثنائيا مقترحا مع ترامب خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) لم يعقد بسبب مشكلات في ترتيب الموعد من الجانبين ومشكلات بروتوكولية لم يكشف عنها.



وأضاف بوتين في إفادة للصحفيين في نهاية القمة أنه لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من الاتصالات الأمريكية الروسية على مستوى الرئيسين والمسؤولين لمناقشة قضايا تشمل الأمن والتنمية الاقتصادية.



وابرز الرئيسان بوتين وترامب اهمية انشاء مناطق خفض التوتر كاجراء مؤقت لتخفيض العنف في سوريا وتنفيذ التفاهمات حول وقف العمليات القتالية وتحسين الوضع الانساني وخلق الظروف الملائمة للتسوية السياسية للنزاع.



وذكر البيان ان الجانبين ناقشا ايضا سير تنفيذ قرار انشاء منطقة لخفض التوتر في جنوب غرب سوريا التي تم الاتفاق حولها خلال اللقاء الثنائي في السابع من يوليو في هامبورغ ورحبا باتفاق المبادئ الذي ابرمته روسيا والولايات المتحدة الامريكية والاردن.

واضاف ان هذا الاتفاق يعزز نجاح جهود وقف اطلاق النار وتقليص ورحيل القوات الاجنبية والمقاتلين الاجانب خارج حدود هذه المنطقة بهدف توطيد الامن هناك.



ولفت الى ان مركز الرقابة في عمان الذي اقيم بمشاركة خبراء من روسيا والاردن والولايات المتحدة الامريكية سيواصل عملية الرقابة على وقف اطلاق النار في المنطقة المذكورة.



واجمع الرئيسان الروسي والامريكي على ضرورة تخفيف معاناة السكان في سوريا داعيين جميع الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة الى المساهمة في تلبية الاحتياجات الانسانية للسكان هناك خلال الشهور القادمة.



واكدا عزمهما إلحاق الهزيمة بما يسمى تنظيم (داعش) مرحبين بنجاح العمل المشترك على تجنب الحوادث الخطيرة بين القوات الروسية والامريكية في سوريا.



واتفق بوتين وترامب على الحفاظ على قنوات الاتصال من اجل ضمان امن وسلامة القوات الروسية والامريكية التي تقاتل ضد (داعش) مؤكدين ان هذه الجهود ستتواصل الى ان يتم القضاء على (داعش).



وكانت وكالة انباء (انترفاكس) نقلت عن الناطق باسم وزارة الرئاسة الروسية ديميتري بسكوف قوله ان الرئيسين بوتين وترامب وافقا على اصدار هذا البيان خلال لقائهما القصير على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي لدول اسيا والمحيط الهادئ في فيتنام.



واضاف ان "الخبراء الروس والامريكيين اعدوا مسودة هذا البيان قبل اقراره من وزيري خارجية البلدين سيرغي لافروف وريكس تلرسون خلال لقائهما في فيتنام".

مؤتمر السلام

من ناحية آخرى، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف هامش قمة "أبك"، إن موعد مؤتمر السلام في سوريا لم يتحدد بعد.

وكان من المتوقع عقد المؤتمر السوري للحوار الوطني في جنوب روسيا يوم 18 نوفمبر تشرين الثاني لكنه تأجل.

وعلى الرغم من أن البيت الأبيض قال إنه ليس من المزمع عقد اجتماع رسمي بين الزعيمين بسبب تضارب مواعيد الطرفين، فقد تصافحا خلال مأدبة عشاء مساء الجمعة وتصافحا مرة أخرى في بداية الاجتماع الرئيسي لزعماء أبك اليوم .

وعرضت صور تلفزيونية بوتين وترامب يتحدثان معا أثناء سيرهما إلى المكان الذي يجري فيه التقاط صور جماعية تقليدية في منتجع دانانج .

اللقاء الأول

ومن جانب أخر، التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي لأول مرة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) في فيتنام .

وقال هاري روك المتحدث باسم دوتيرتي للصحفيين إن الاجتماع كان "قصيرا ولكنه كان دافئا ووديا... شعر الزعيمان بالرضا لأنهما التقيا وجها لوجه أخيرا".

وتابع أن ترامب قال لدوتيرتي "أراك غدا".



وكان دوتيرتي قال يوم الأربعاء إنه سيطلب من الرئيس الأمريكي "التوقف وعدم الكلام" إذا أثار قضية حقوق الإنسان عندما يلتقيان.

وسيتوجه ترامب إلى مانيلا غدا الأحد لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في المرحلة الأخيرة من جولته الآسيوية التي تستغرق 12 يوما.

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