يبدأ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، زيارة رسمية إلى كل من الكويت وقطر يومى الاثنين والثلاثاء،طبقا لما ذكرته وكالة أنباء "الاناضول" التركية الرسمية اليوم السبت.

و قال المكتب الإعلامي للرئاسة التركية في بيان اليوم، إن الكويت ستكون أولى محطات الزيارة، ومن المقرر أن يتم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات.

وأشار البيان إلى أن اردوغان سيتوجه من الكويت إلى قطر للمشاركة في اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا التركية- القطرية.

ومن المقرر أن يبحث الرئيس التركي خلال لقاءاته مع المسؤولين في الكويت وقطر، العلاقات الثنائية بكافة جوانبها، فضلا عن مستجدات دوليةوإقليمية، بحسب البيان.