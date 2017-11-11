أكد قائد بالجيش الإيراني اليوم السبت، ضرورة أن تكون هناك جاهزية مناسبة لمواجهة أي تهديد يمس سلامة أراضي بلاده وسيادتها.

ونقلت وكالة (تسنيم) الايرانية للأنباء عن مساعد شؤون التنسيق في الجيش الإيراني، الأميرال حبيب الله سياري القول، على هامش تقديم القادة الجدد في الجيش الايراني إنه يتعين أن تكون هناك جاهزية مناسبة ليتم الرد على أي تهديد كان.

وشدد على التقدم نحو تعزيز القدرة الدفاعية للجيش الإيراني قائلا:" إن قوة الردع هي ضرورة التحلي بالقدرة والقوة لدرجة أن لا يسمح أي شخص لنفسه التجرؤ بالاعتداء علينا".

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد توترا بين ايران والولايات المتحدة على خلفية الاتفاق النووي الذي ابرمته طهران في عام 2015 مع مجموعة (5 + 1) التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الامن إضافة إلى المانيا.

ورفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإقرار بأن إيران التزمت بالاتفاق النووي، واصفا إياها بأنها "نظام متطرف".

وكشف ترامب عن استراتيجية جديدة، مؤكدا انه سيفرض إجراءات جديدة على طهران بعد رفض المصادقة على خطة العمل المشتركة التي تتضمن آليات تنفيذ الاتفاق النووي.

ويقضي الاتفاق برفع العقوبات التي يفرضها كل من الاتحاد الاوروبي ومنظمة الامم المتحدة والولايات المتحدة على ايران مقابل موافقتها على فرض قيود طويلة المدى على برنامجها النووي.