قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم السبت، إن بلاده خسرت 100 مليار دولار في الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي وغربي البلاد.

وأضاف العبادي خلال كلمة له في محافظة كربلاء (جنوب) إن "العراق خسر 100 مليار دولار في الحرب على (داعش)، لكننا حققنا نجاحا في ثلاث معارك، هي تحرير الأرض، والمحافظة على وحدة العراق، والوقوف بوجه التهديدات".

وبشأن الأزمة بين بغداد وأربيل قال العبادي :"لا نحتاج لوساطة مع شعبنا الكردي ومقاتلو البيشمركة يتمتعون بالوطنية، ونأسف لاتهام من لم يقاتل منهم الجيش العراقي بالخيانة".

وفي الملف الإقليمي أوضح العبادي أن زيارته الأخيرة إلى السعودية (الشهر الماضي) ليست مجاملة وانما للبدء بعمل حقيقي من أجل سيادة العراق.

وشدد رئيس الحكومة العراقية على أن الانتخابات (التشريعية) ستجري في موعدها المحدد (أيار المقبل) وتم تخصيص أموال كافية لانجاحها، مجددا التأكيد على عدم جواز مشاركة الحشد الشعبي والقوات الأمنية فيها.