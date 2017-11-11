أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، على "التزام فرنسا بدعم لبنان ووحدته وسيادته واستقلاله والمساعدة في تثبيت الاستقرار السياسي والأمني في البلاد".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس اللبناني، ميشال عون، من الرئيس ماكرون، وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، التي أوردت النبأ اليوم، "إن المشاورات بين الرئيسين تناولت الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة المتصلة بإعلان سعد الحريري استقالة حكومته من الخارج".

وحسب الوكالة، اتفق الرئيسان عون وماكرون على استمرار التشاور في ما بينهما لمتابعة التطورات.

وكان رئيس الحكومة سعد الحريري الموجود حالياً خارج لبنان قد أعلن يوم السبت الماضي، استقالته من رئاسة الحكومة بشكل مفاجئ من السعودية. ورفض رئيس الجمهورية البت بهذه الاستقالة قبل عودة الحريري ووافقه بهذا الشأن رئيس مجلس النواب نبيه بري .

وتطالب كافة القوى السياسية اللبنانية بعودة الحريري وتعتبر ذلك أولوية.