أعلنت وزارة الداخلية في البحرين، اليوم السبت، السيطرة على الحريق الذي اندلع في أحد أنابيب بالقرب من قرية بوري.

وأفادت الوزارة ، في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية( بنا)، بأنه تمت السيطرة على الحريق وذلك في وقت قياسي بفضل التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية وشركة نفط البحرين بابكو .

وأشارت إلى أنه جاري حاليا عملية التبريد في موقع الحريق وحصر الأضرار في المنطقة المحيطة .

وأوضحت شركة بابكو انه تم إطفاء الحريق تماما بمجهودات فريق الأمن والسلامة والحريق ووزارة الداخلية.

ولفتت وزارة الداخلية إلى أن الشوارع المحيطة ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر.

كانت أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم ، أن الحريق الذي اشتعل مساء أمس في خط أنابيب للنفط ناجم عن عمل تخريبي. واعتبرت الوزارة أن الأعمال الإرهابية في البحرين "تتم باتصالات وتوجيهات من إيران".

وفي سلسلة تغريدات على حسابها على "تويتر"، اعتبرت الوزارة أن "الحادث من الأعمال التخريبية، وهو عمل إرهابي خطير، الهدف منه الإضرار بالمصالح العليا للوطن وسلامة الناس".

ونقلت عن وزير الداخلية البحريني قوله: "الأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة تتم من خلال اتصالات وتوجيهات مباشرة من إيران"، منوها بأن "أمن وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى، وأن وزارة الداخلية لا تألو جهدا في سبيل حفظ الأمن وحماية السلامة العامة".

وأوضحت الوزارة أنه بعد إجراء الأجهزة الأمنية عمليات البحث والتحري لمعرفة أسباب الحريق وملابساته، تبيّن من أعمال المعاينة ورفع الأدلة المادية أن الحادث كان "بفعل فاعل"، ويجري حاليا العمل على تحديد هوية العناصر المشتبه بارتكابها هذه الجريمة والقبض عليهم تمهيدا لتقديمهم للعدالة.