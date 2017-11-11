استعاد جهاديو تنظيم "داعش" السيطرة "شبه الكاملة" على مدينة البوكمال ما أضطر القوات السورية وحلفاؤها على التراجع إلى أطراف هذه المدينة الاستراتيجية في شرق سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت.

وكان الجيش السوري اعلن يوم الخميس الماضي، استعادة كامل مدينة البوكمال قرب الحدود العراقية، وآخر مدينة يسيطر عليها تنظيم "داعش" في سوريا والعراق إلا أن التنظيم المتطرف شن الجمعة هجوما مضادا واستعاد السيطرة على نحو نصف مساحتها.

وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "تنظيم الدولة الاسلامية تمكن من استعادة السيطرة على مدينة البوكمال بشكل شبه كامل، وإجبار المسلحين الموالين للنظام على الانسحاب إلى الأطراف الجنوبية والشرقية من المدينة بعد هجوم مضاد ونصب كمائن".