اعلن الجيش اللبناني اليوم السبت، إصابة ثلاثة عسكريين خلال مداهمة نفذها لملاحقة مطلوبين في منطقة (دار الواسعة) في البقاع شمال شرقي البلاد.

وقالت قيادة الجيش في بيان، إن "وحدات من فوج المغاوير في الجيش نفذت عمليات دهم وملاحقة لمطلوبين ضبطت خلالها كمية كبيرة من المواد المخدرة وعددا من الأسلحة الحربية والذخائر العائدة لها والأعتدة العسكرية".

وأشارت إلى "توقيف 19 مطلوبا لارتكابهم أعمالا جرمية مختلفة"، كما ضبطت ست سيارات دون أوراق قانونية وبداخلها كمية من المخدرات والأسلحة الحربية.

وأضافت أن هذه الوحدات تعرضت لإطلاق نار من قبل المطلوبين فردت على مصادر النيران بالمثل ما أدى الى اصابة ثلاثة من افرادها.

وذكرت قيادة الجيش ان قوى الجيش تتابع عمليات الدهم لتوقيف المطلوبين وضبط الممنوعات وقمع المخالفات من دون ذكر تفاصيل عن طبيعة الجرائم المتورط بها هؤلاء المطلوبون.