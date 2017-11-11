قال مصدر مطلع لوكالة رويترز، اليوم السبت، إن شركة طيران الإمارات في دبي قد تطلب من شركة إيرباص تزويدها بما يتراوح بين 36 و38 طائرة من طراز (إيه 380) خلال معرض دبي للطيران في صفقة تقدر قيمتها بنحو 16 مليار دولار وفقا لقائمة الأسعار المعلنة من المصنع.

ورفضت شركتا طيران الإمارات وإيرباص التعليق.

ومن المتوقع أن تكون تلك الصفقة أحد أبرز الأحداث في المعرض الذي يقام في الفترة من 12 وحتى 16 نوفمبر وستحاول فيه شركات الطيران الخليجية، عدا الخطوط الجوية القطرية التي تتغيب عن المشاركة بسبب خلاف بين دول عربية والدوحة، أن تظهر أن الأمور في وضع جيد لتعزيز الثقة الهشة في مجتمع الأعمال في المنطقة.

ويأتي المعرض فيما تسعى شركتا إيرباص وبوينج لعقد صفقات لزيادة الطلب المتراجع على طائرات الركاب الكبيرة.

والإمارات هي أكبر مشتر لأكبر طائرة ركاب في العالم وهي (إيه380) إذ أنها طلبت 142 طائرة وتسلمت بالفعل مئة منها.

ودخلت الطائرة التي تضم 544 مقعدا إلى الخدمة عام 2007 لكن مستقبلها اتسم بالغموض بسبب ركود في المبيعات مع تحول خطوط الطيران لشراء طائرات أصغر حجما مثل بوينج 777. والإمارات أكبر مشتر لهذا الطراز أيضا.

وإن تمت الصفقة فستشكل انفراجة لشركة إيرباص التي تراجعت عن منافستها بوينج كثيرا هذا العام بنسبة 35 في المئة من إجمالي طلبات الشراء الجديدة.