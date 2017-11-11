تنقل ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية التي تناهز الحادية والتسعين، صلاحياتها شيئا فشيئا الى ابنها ووريثها الأمير تشارلز الذي سيضع في "يوم ذكرى" ضحايا النزاعات الأحد، إكليلا من الزهر بدلا من والدته.

وكانت اليزابيث تعهدت في عيد ميلادها ال21 أن "تخصص كل حياتها، إن كانت طويلة أو قصيرة" لخدمة هذه الأمور.

وفيما يؤكد خبراء النظام الملكي أن الملكة لا تعتزم أبدا التنحي أو تعيين وصي على العرش، بدأت بعد 70 عاما من هذا القسم، بتسليم بعض مسؤولياتها إلى الأمير تشارلز البالغ 69 عاما.

ورأى خبير القانون الدستوري بوب موريس، أن "هناك طرقا عدة لتأدية العديد من المهام العامة من دون مشاركة الملكة شخصيا"، مضيفا "المقربون من الملكة سيبحثون أكثر في هذه بدائل، آخذين في الاعتبار حالتها الصحية".

ويعتبر الاحتفال الأحد في مناسبة "يوم الذكرى" الذي يُنظم كل سنة احياء لذكرى ضحايا النزاعات، أحدى المناسبات التي تتيح للشعب البريطاني رؤية ملكته.

ولم تغب الملكة خلال فترة حكمها الممتدة على 65 عاما، الا ست مرات عن هذا الحفل، مرتين لأنها كانت حامل وأربع مرات لوجودها خارج البلاد.

لكن هذا الاحتفال يتضمن الوقوف لمدة طويلة في وقت أصبح الطقس باردا ورطبا.

وتفضل الملكة اليزابيث الثانية حضور الحفل من على شرفة وزارة الخارجية برفقة زوجها الأمير فيليب، البالغ 96 عاما والذي تقاعد من مهامه العامة في أغسطس.

وأشار متحدث باسم قصر باكينغهام الى أن "الملكة ترغب أن تكون إلى جانب دوق ادنبره وهو سيكون على الشرفة"، مضيفا "بناء على طلب صاحبة الجلالة، أمير ويلز سيضع إكليلا من الزهر باسمها".