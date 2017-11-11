قالت وزارة الطاقة السعودية، اليوم السبت، إنها علقت ضخ النفط إلى البحرين بعد الهجوم على خط أنابيب لنقل الخام، وإن المملكة كثفت من إجراءات الأمن الاحترازية في منشآتها النفطية بعد أن عزت البحرين الهجوم لعمل "إرهابي" مرتبط بإيران.

وقالت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، "العمل العدواني الذي وقع على خط الأنابيب في منطقة بوري... تم على إثره تعليق الضخ إلى مملكة البحرين".

وأضاف البيان "أكدت وزارة الطاقة أنها رفعت من احتياطاتها الأمنية في كل مرافقها وأن جميع هذه المرافق تتمتع بأعلى مستويات الحماية والسلامة".