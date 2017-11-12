أعلنت الحكومة الإسبانية أنها ستطرح ما تردد عن وجود دعم روسي لانفصال إقليم كتالونيا، على أجندة اجتماع للاتحاد الأوروبي الذي سيعقد غدا.

جاء ذلك خلال تصريحات صحافية للمتحدث باسم الحكومة الإسبانية، إينيغو منديز، عقب اجتماع لمجلس الوزراء الإسباني، حيث قال منديز إن وزير خارجية بلاده سيطرح في اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الادعاءات بخصوص وقوف روسيا خلف إثارة أزمة كتالونيا، معربا عن أمله في أن يتناول الاتحاد المسألة بشكل جدي.

في هذه الأثناء، تقدم رئيس كتالونيا المقال كارليس بوغديمونت ورئيسة برلمان الإقليم السابقة كارمي فوركاديل بدعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال متحدث باسم المحكمة: «انها تؤكد تلقيها اربع شكاوى كتالونية»، موضحا ان إحدى الشكاوى التي تم تلقيها في 18 أكتوبر 2017 ومصدرها رئيسة برلمان كتالونيا، كما ان احد مودعي الشكاوى كارليس بوغديمونت. وأوضح قسم الاعلام في المحكمة «ان كارمي فوركاديل و76 شاكيا آخرين بينهم خصوصا نواب في برلمان كتالونيا، يشتكون من قيام المحكمة الدستورية بمنعهم من عقد اجتماع حول إعلان الاستقلال».

كما تلقت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان شكوى من مواطن اسباني يحتج ايضا على عدم تمكن ممثلي كتالونيا من الاجتماع.