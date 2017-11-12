انتقدت كوريا الشمالية بشدة أول جولة آسيوية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وحملت عليه بقوة قائلة إنه «مدمر» للسلام و«يتوسل» حربا في شبه الجزيرة الكورية.

وفي أول تعليق لمسؤول من بيونغ يانغ على جولة ترامب، قال متحدث باسم الخارجية الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية امس «كشف ترامب بوضوح خلال زيارته عن حقيقته كمدمر للسلام والاستقرار العالمي وتوسل حربا نووية في شبه الجزيرة الكورية».

وشدد المتحدث الكوري الشمالي على انه «ما من شيء سيردع بيونغ يانغ عن مواصلة برنامجها للأسلحة النووية».

وكان ترامب قد حذر كوريا الشمالية من الاستهانة بقدرات الولايات المتحدة، مؤكدا خلال زيارته سيئول أن إدارته عازمة على التعامل بحزم مع تجاوزات بيونغ يانغ.

في هذه الأثناء، انضمت سفن حربية كورية جنوبية الى 3 حاملات طائرات اميركية في مناورات ضخمة وعرض للقوة موجه ضد كوريا الشمالية.

والمناورات البحرية التي تستمر 4 أيام في غرب المحيط الهادئ تشمل 3 حاملات طائرات، هي: «رونالد ريغان» و«نيمتز» و«ثيودور روزفلت»، إضافة الى 7 سفن حربية كورية جنوبية بينها 3 مدمرات، بحسب وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.

وهذه أول مناورات تشارك فيها 3 حاملات طائرات في المنطقة منذ عقد.

وقال متحدث عسكري في سيئول امس ان «المناورات تهدف الى تعزيز الردع ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية وإظهار جاهزيتنا لصد اي تحركات استفزازية من الشمال».

وستقوم السفن الحربية الأميركية بمناورات دفاعية جوية ومراقبة البحر وتدريبات على الدفاعات الجوية والمراقبة البحرية والقتال الجوي الدفاعي وعمليات اخرى، بحسب البحرية الأميركية.

إلى ذلك، التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الفلبيني رودريغو دوتيرتي لأول مرة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في فيتنام امس.

وقال هاري روك المتحدث باسم دوتيرتي للصحافيين إن الاجتماع كان «قصيرا ولكنه كان دافئا ووديا.. شعر الزعيمان بالرضا لأنهما التقيا وجها لوجه أخيرا».

وكان دوتيرتي قال إنه سيطلب من الرئيس الأميركي «التوقف وعدم الكلام» إذا أثار قضية حقوق الإنسان عندما يلتقيان.