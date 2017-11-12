أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس المضي قدما في تحقيق المصالحة الفلسطينية «وصولا إلى سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد».

وقال عباس - في كلمة وجهها عبر الهاتف امس للمشاركين في إحياء الذكرى السنوية لوفاة الرئيس السابق ياسر عرفات، إن التمكين الكامل لحكومة الوفاق الفلسطينية في قطاع غزة، والتنفيذ الدقيق لاتفاق القاهرة الأخير للمصالحة «سيقود حتما إلى تخفيف المعاناة وبعث الأمل لمستقبل أفضل لنا جميعا».

وشدد عرفات على أنه «لا يوجد من هو أحرص منا على شعبنا في قطاع غزة، فنحن شعب واحد مصيرنا واحد، ولا يقبل القسمة والتجزئة، ولا دولة في غزة ولا دولة دون غزة».

وأحيت حركة «فتح» التي يتزعمها عباس الذكرى السنوية 13 لرحيل عرفات، بمهرجان جماهيري حاشد في غزة لأول مرة منذ 10 أعوام أثر سيطرة حركة «حماس» على القطاع.

واحتشد عشرات الآلاف من أعضاء وأنصار «فتح» في ساحة السرايا وسط مدينة غزة لحضور المهرجان، وارتدى أغلبهم الكوفية التي ميزت عرفات، ورفعوا الأعلام الفلسطينية وصور عرفات وعباس ورايات الحركة.

وهذا هو الاحتفال الأول بهذه الذكرى منذ توقيع حركتي فتح وحماس في 12 من الشهر الماضي اتفاقا للمصالحة برعاية مصرية في القاهرة لتمكين حكومة الوفاق المشكلة منذ منتصف عام 2014 من تسلم كامل مهامها في قطاع غزة سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي.