عدن - إياد احمد ووكالات

قال نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر إن المعركة في اليمن ليست مع ميلشيات الحوثي فقط وإنما مع إيران وحزب الله أيضا.

وحذر الأحمر خلال لقائه أول من أمس عددا من قيادات الجيش اليمني الوطني، من استمرار دعم إيران للحوثيين وتزويدهم بالصواريخ الحديثة المتطورة والتي لم تكن موجودة لدى الجيش اليمني سابقا وإمدادهم بمختلف أنواع الأسلحة والذخائر والألغام.

وأكد الأحمر أن إيران وحزب الله لم يقدما لليمن إلا الموت والخراب والدمار، في حين يقدم الأشقاء في دول الخليج وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية الشقيقة مختلف أنواع الدعم الإنساني والإغاثي والاقتصادي والصحي وتحتضن ملايين اليمنيين المغتربين الذين يكفلون وراءهم ملايين الأفراد على أرض الوطن.

في غضون ذلك، أعلن مسؤولون يمنيون، أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، سمح باستئناف الرحلات الجوية التجارية الدولية في مطاري عدن وسيئون الخاضعين لسلطات الحكومة الشرعية اليمنية، بعد 4 أيام من قراره الإغلاق المؤقت للمنافذ اليمنية لمراجعة الإجراءات الأمنية بهدف منع تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين.

وقال وزير النقل في الحكومة اليمنية الشرعية مراد الحالمي «إن التحالف رفع الحظر الجوي على مطاري عدن وسيئون».

كما أكد نائب وزير النقل اليمني ناصر شريف، في تغريدة على صفحته بموقع «تويتر»، أن إعادة تشغيل الخطوط الجوية اليمنية اعتبارا من اليوم.

ميدانيا، جددت طائرات أميركية بدون طيار غاراتها على مواقع وعناصر لتنظيمي القاعدة وداعش وسط وجنوب اليمن وخلفت قتلى في صفوف العناصر الإرهابية.

وقالت مصادر قبلية لـ «الأنباء» إن اثنين من عناصر «داعش» قتلا في غارة لطائرة أميركية بدون طيار مساء أول من أمس استهدفتهما داخل منزل في مديرية «ولدربيع» بقيفة برداع محافظة البيضاء».

وفي محافظة أبين، أكدت مصادر أمنية لـ «الأنباء» مقتل اثنين من عناصر تنظيم القاعدة بغارة لطائرة أميركية بدون طيار استهدفت دراجة نارية بمنطقة عكد بمديرية لودر أول من أمس.

إلى ذلك، تمكنت قوات الجيش اليمني من اقتحام منطقة الحوطة بمديرية ميفعة بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن والسيطرة عليها بعد يومين من بدء الجيش حملة عسكرية واسعة معززة بعربات وآليات تابعة لقوات التحالف العربي لتطهير المدينة من عناصر «القاعدة»، وشاركت في الحملة العسكرية طائرات حربية ومقاتلات أباتشي تابعة للتحالف.