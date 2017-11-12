قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن الانتخابات التشريعية ستجرى في موعدها المقرر في النصف الاول من 2018، محذرا من استخدام ميليشيات الحشد الشعبي والاجهزة الامنية والعسكرية في الانتخابات.

وشدد العبادي في مؤتمر صحافي في بغداد امس على ان «الحشد والأجهزة الامنية والعسكرية قاتلوا ليس من أجل فوز حزب سياسي في الانتخابات انما من اجل وطنهم».

من جهة أخرى، دعا رئيس الوزراء العراقي خلال مؤتمر صحافي عقده في كربلاء الى عقد لقاء عاجل لدول المنطقة لتلافي اي تصعيد جديد قد يؤدي الى تردي الواقع الأمني فيها.

وقال ان «ما يحدث في المنطقة يعد تصعيدا خطيرا سيؤدي الى نشوء جماعات إرهابية تكفيرية وعمليات قتل وتهجير»، مؤكدا استعداد العراق للمساهمة في حل المشاكل في المنطقة، لافتا الى ان بلاده «تمتلك من الخبرة ما يجعلها قادرة على ذلك».

من جهة أخرى، لفت العبادي إلى ان العراق خسر 100 مليار دولار في الحرب على تنظيم داعش، مضيفا: «لكننا حققنا نجاحا في 3 معارك، هي تحرير الأرض، والمحافظة على وحدة العراق، والوقوف بوجه التهديدات».

وبشأن الأزمة بين بغداد وأربيل، قال: «لا نحتاج الى وساطة مع شعبنا الكردي ومقاتلو البيشمركة يتمتعون بالوطنية، ونأسف لاتهام بعضهم للجيش العراقي بالخيانة».

من جهته، دعا رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني رئيس الوزراء العراقي إلى العودة للمحادثات لحل النزاعات بين بغداد وأربيل، مؤكدا ان الحرب تعني الدمار فقط.

وأضاف بارزاني - وفقا لقناة «السومرية نيوز» الإخبارية امس أن «البيشمركة ساعدت كثيرا خلال العام الماضي في الموصل ومن دونها ما تمكنت القوات العراقية من تحريرها».

ميدانيا، استعادت القوات العراقية، امس، مركز ناحية «الرمانة» شمالي قضاء بالقائم من قبضة داعش، وذلك بعد ساعات من شن هجوم لاستعادة آخر معاقل التنظيم في محافظة الأنبار والعراق عموما.

وأوضح العقيد وليد الدليمي ان القوات العرقية استعادت البلدة بعد تفجير سيارتين مفخختين وقتل 6 إرهابيين من داعش.

وأشار ان طيران التحالف الدولي قام بإسناد القوات جوا في عمليات التحرير.

وجاء هذا التقدم بعد ساعات من إطلاق القوات العراقية حملة عسكرية لاستعادة آخر معاقل التنظيم في الأنبار والعراق عموما وهو عبارة عن شريط يقع على الحدود السورية.

وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي، إن قوات مشتركة من الجيش والحشد العشائري بدأت بعملية واسعة لتحرير قضاء راوة الرمادي وناحية الرمانة التابعة لقضاء القائم.