

بحث الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوين مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، مساء اليوم السبت، العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الانباء العمانية، انه تم خلال الاجتماع بحث اوجه العلاقات الثنائية بين البلدين والاوضاع السياسية الراهنة بالمنطقة بالاضافة الى مناقشة عدد من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

واشارت الوكالة إلى أن الشيخ محمد بن عبدالرحمن غادر سلطنة عمان بعد زيارة قصيرة استمرت عدة ساعات.

وكان الوزير القطري قد قام أمس الأول الخميس بزيارة رسمية إلى دولة الكويت التقى خلالها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.