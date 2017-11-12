قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إنه يتفق مع تقييم وكالات المخابرات الأمريكية بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية التي جرت العام الماضي.

وأدلى ترامب بهذا التصريح بعد يوم واحد من لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقوله إنه صدق بوتين عندما نفى اتهامات بتدخل روسيا على الرغم مما توصلت إليه وكالات المخابرات الأمريكية بشأن التدخل الروسي.



وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارة لفيتنام "وبالنسبة لما إذا كنت أصدق ذلك أم لا فأنا مع وكالاتنا خاصة في شكلها الحالي. وبقيادتها الحالية إذ يقودها أشخاص جيدون وأثق كثيرا في وكالات مخابراتنا".



وخلصت وكالات المخابرات الأمريكية إلى أن روسيا تدخلت بالفعل في الانتخابات التي انتهت بدخول ترامب البيت الأبيض لكن الرئيس الأمريكي كان متشككا في الأمر. وحرص ترامب في تصريحاته على توضيح اتفاقه مع وكالات المخابرات تحت قيادته.



وتعرض ترامب لانتقادات بسبب تصريحاته بعد لقائه المقتضب أمس السبت مع بوتين إذ قال بعض المنتقدين إنها تشير إلى أنه يصدق الرئيس الروسي وليس المخابرات الأمريكية.



وذكر ترامب أنه يعتقد أن بوتين ما زال يرى أن روسيا لم تتدخل في الانتخابات.



وقال "أعتقد أن الرئيس بوتين يشعر بشدة أنه لم يتدخل في انتخاباتنا. يعتقد ما يعتقده".



وأضاف ترامب أنه غير مهتم بالجدل مع بوتين بشأن التدخل ويريد استمرار العمل مع روسيا لحل مشكلات العالم بما في ذلك سوريا وكوريا الشمالية وأوكرانيا.