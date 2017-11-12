قالت شركة نفط البحرين (بابكو) إن إمدادات النفط السعودي إلى البحرين استؤنفت تدريجيا بعد توقف وجيز.



وقالت بابكو في بيان "يجري حاليا زيادة معدل التكرير بشكل تدريجي بالتعاون الوثيق مع شركة أرامكو السعودية وتزامنا مع إنهاء عمليات الإصلاح في القريب العاجل."



كانت وزارة الطاقة السعودية قالت أمس السبت إنه جرى تعليق ضخ النفط إلى البحرين. وقالت الشركة إنها تعزز الإجراءات الأمنية بمنشآتها بعد أن ألقت البحرين باللوم على "إرهاب" قالت إنه مرتبط بإيران في انفجار وقع بخط أنابيب لنقل النفط.



تنفي إيران أي دور لها في اضطرابات البحرين التي يوجد بها مقر الأسطول الخامس الأمريكي وتعد حليفا مهما للغرب لكنها تعاني منذ سنوات من احتجاجات وعنف متقطع.