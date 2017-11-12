أحالت النيابة العامة في البحرين اليوم الاحد، الأمينَ العام لجمعية الوفاق المنحلة الشيخ علي سلمان وآخرين إلى المحاكمة بتهمة "التخابر مع قطر".

ونقلت وكالة أنباء البحرين( بنا) اليوم ، عن المحامي العام للنيابة الكلية المستشار أحمد الحمادي قوله، إن "النيابة العامة قد أمرت بإحالة القضية المتهم فيها كل من علي سلمان علي أحمد وحسن علي جمعة سلطان وعلي مهدي علي الأسود بالتخابر مع دولة قطر إلى المحكمة الكبرى الجنائية".

واسندت النيابة إليهم تهم "التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد".

كما اتهمتهم النيابة بـ "تسليم وإفشاء سراً من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها".

وحسب المحامي العام ، حددت النيابة جلسة 27 نوفمبر الجاري لنظر القضية .