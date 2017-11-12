قالت وسائل إعلام بلجيكية، اليوم الأحد، إن 22 فردا من رجال الشرطة وشخصا مدنيا أصيبوا جراء أعمال شغب وقعت في بروكسل بعد تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم المقررة في روسيا صيف 2018.

وأضافت أن نحو ألفي شخص خرجوا للاحتفال عند بورصة بروكسل لكن 300 منهم جنحت احتفالاتهم إلى العنف ما ادى الى اضرام النيران وتعرض بعض المحلات التجارية للنهب فيما لم يتم القبض على أي منهم حتى الآن.

من جانبه قال وزير الداخلية البلجيكي، جان جامبون، إن الذين ارتكبوا مثل هذه الأعمال "غير المقبولة" ستتم معاقبتهم.

وأضاف "لدينا صور الكاميرات كل من فعل ذلك سيدفع الثمن ولا سبيل للإفلات من ذلك"، مشيرا إلى أن تلك الأعمال تمثل خسارة فادحة للرياضة بشكل عام.

يذكر ان المنتخب المغربي لكرة القدم تأهل إلى نهائيات كأس العالم المقررة في روسيا صيف 2018 عقب فوزه مساء امس السبت على مضيفه كوت ديفوار بهدفين نظيفين.