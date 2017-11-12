استقبل الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي نظيره الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، في مركز للمؤتمرات بالعاصمة (مانيلا) لحضور حفل بمناسبة الذكرى السنوية الـ50 لتأسيس رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأميركية أن دوتيرتي أبدى ترحيبا شديدا بترامب والزعماء الآخرين فور وصولهم لمركز المؤتمرات، والذين قاموا من جانبهم بارتداء الزي الرسمي للفلبين، واصطفوا لالتقاط صورة جماعية.

وأشارت الشبكة إلى أن حديثا مقتضبا دار بين دوتيرتي وترامب على مأدبة العشاء، التي أقامها الرئيس الفلبيني تكريما لضيوفه.. فيما من المقرر أن يجري الزعيمان محادثات رسمية غدا الاثنين.

يشار إلى أن الفلبين تعد المحطة الأخيرة في جولة ترامب الآسيوية، والتي شملت كل من (اليابان، كوريا الجنوبية، الصين، وفيتنام)، فيما من المقرر أن يشارك ترامب في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والتي من المتوقع أن تهيمن عليها محادثات حول القضايا الأمنية والنزاعات الإقليمية المختلفة.