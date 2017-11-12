استقبل الملك الأردني عبدالله الثاني، اليوم الأحد، وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي نقل له رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تتعلق بالعلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين.

وأكد الملك عبد الله، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية، عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الأردن ومصر، والحرص على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وشدد على ضرورة مواصلة جهود تعزيز التضامن والتعاون العربي المشترك وتنسيق المواقف، وبما يسهم في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

وتناول اللقاء التطورات الإقليمية الراهنة، خاصة اتفاق المصالحة الفلسطينية، والجهود المستهدفة لتحريك عملية السلام، إضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين السورية واللبنانية.

وتم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود لإيجاد حلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها، وتجنبها المزيد من التوتر والعنف.

يشار إلى أن زيارة وزير الخارجية المصري إلى المملكة الأردنية تأتي ضمن جولة له في المنطقة، بدأها من الأردن، وتشمل الإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عُمان والسعودية.