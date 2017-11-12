بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومستشاروه في الشرق الأوسط في صياغة الإطار الأساسي لمبادرة سلام متجددة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني؛ استعدادا لطرحها، وفقا لتقرير صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية.

ويذكر التقرير - الذي نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تختلف المبادرة عن سابق مبادرات السلام الأميركية، حيث يسعى ترامب إلى تحقيق ما وصفه مرارا بأنه "الصفقة النهائية".

وأفادت الصحيفة الأميركية بأنه منذ دخول ترامب البيت الأبيض في يناير الماضي، أرسل مستشاريه الرئيسيين جيسون جرينبلات وجاريد كوشنر إلى المنطقة؛ للتعرف على تعقيدات الصراع، وعقد اجتماعات مع كبار القادة الإقليميين لوضع الأساس لإنهاء الصراع الذي يبدو مستعصيا على الحل.

وقال مسؤولون بالبيت الأبيض إن ترامب وفريقه يستعدون - حاليا - لإعلان الخطوات الملموسة التي يعتزمون اتخاذها في محاولة لتحقيق ما ابتعد عنه كل من سبقوه.

ومع ذلك، أصر جرينبلات على أنه بينما تتطلع واشنطن إلى تحقيق السلام، فإن الاتفاق لن يفرض على الطرفين المتحاربين.

وقال جرينبلات "لقد قضينا الكثير من الوقت في الاستماع إلى الإسرائيليين والفلسطينيين والقادة الإقليميين الرئيسيين خلال الأشهر القليلة الماضية والانخراط معهم للمساعدة في التوصل إلى اتفاق سلام دائم".

وأضاف "لن نضع جدولا زمنيا افتراضيا لتطوير أوعرض أي أفكار محددة ولن نفرض اتفاقا، هدفنا هو تسهيل، وليس إملاء، اتفاق سلام دائم لتحسين حياة الإسرائيليين والفلسطينيين والأمن في جميع أنحاء المنطقة".