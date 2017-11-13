رفضت طهران أمس دعوة وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء محادثات حول برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، قائلة إن صواريخها دفاعية ولا علاقة لها بالاتفاق النووي مع القوى العالمية.

كان ماكرون قال مؤخرا إنه «قلق بشدة» بسبب برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وأثار الرئيس الفرنسي إمكانية فرض عقوبات فيما يتعلق بهذه الأنشطة، قائلا: «هناك مفاوضات يجب أن نبدأها بخصوص صواريخ إيران الباليستية».

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي رفض هذا الاحتمال وقال: «فرنسا على دراية كاملة بموقف بلادنا الراسخ بأن شؤون الدفاع الإيرانية غير قابلة للتفاوض».