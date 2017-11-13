كشف الخبير الأمني العراقي فاضل أبو رغيف عن عزم قيادة العمليات المشتركة العسكرية العراقية إطلاق خطة أمنية محكمة للسيطرة على الحدود مع سورية بعد تحرير قضاء راوة غربي الأنبار، مبينا أن العمليات تولي اهتماما استثنائيا لملف الحدود وذلك لعدم إعادة سيناريو 2014 مجددا.

وقال الخبير العراقي ـ في تصريح لوكالة أنباء الإعلام العراقي «واع» ـ ان «العمليات المشتركة ستنفذ خطة أمنية محكمة بعد تحرير قضاء رواة غربي الأنبار مباشرة بالاعتماد على شرطة الحدود وشرطة الأنبار والموصل وأفواج الطوارئ للسيطرة على الحدود ومنع تسلل عناصر داعش منها.

وأضاف أن القيادة العسكرية المشتركة تولي اهتماما استثنائيا للسيطرة على الحدود مع سورية، لمنع تسلل العناصر الداعشية كما حدث في العام 2014 وأدى لسقوط الموصل والأنبار وأجزاء من ديالي وصلاح الدين بيد العصابات الإجرامية، موضحا أن الخطة ستعتمد على الشرطة وفي حال وجود حاجة ستتم الاستعانة بالحشد العشائري وسيكون للحشد الشعبي دور بارز في المستقبل في حفظ أمن الحدود».

من ناحيته، صرح القيادي في الحشد العشائري بمحافظة الأنبار العراقية خميس المحلاوي أمس بأنه تم تحرير منطقة المعامل شمال قضاء راوة غربي مدينة الأنبار، من سيطرة تنظيم داعش بالكامل ورفع العلم العراقي فوقها.

ونقلت وكالة «واع» عن المحلاوي قوله «ان القوات الأمنية تمكنت من فرض سيطرتها بالكامل على المنطقة بعد تحريرها من عناصر عصابات داعش الإجرامية والتي تعد من أهم مناطق ارتكاز إرهابيي التنظيم في القطاع الغربي، وتم قتل عدد منهم بعد محاصرتهم»، موضحا أن «فرقة معالجة المتفجرات أبطلت مفعول العديد من المباني المفخخة، ودمرت عددا من العجلات المفخخة».

من جهته، أكد قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل لوزير الداخلية قاسم الأعرجي استمرار دعم الولايات المتحدة والعالم للعراق في حربه ضد الإرهاب.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية قاسم الأعرجي ـ في بيان أوردته قناة «السومرية» العراقية ـ «ان قاسم الأعراجي استقبل في مكتبه الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الاميركية»، مضيفا أنه جرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع الأمنية والعسكرية ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تفعيلها.

إلى ذلك، أفاد بيان عسكري عراقي أمس بمقتل 7 عسكريين عراقيين في حادث سقوط مروحية للجيش العراقي في محافظة واسط.

وذكر بيان لخلية الاعلام الحربي أن طاقم المروحية المؤلف من سبعة أشخاص اثناء طلعة تدريبية في محافظة واسط.

وكانت مصادر عسكرية عراقية قد ذكرت أن ثلاثة ضباط طيارين عراقيين قتلوا جراء سقوط مروحية تابعة لقوات الجيش العراقي لأغراض التدريب جراء خلل فني شرقي مدينة الكوت مركز محافظة واسط.

وقالت المصادر لـ «د.ب.أ» ان مروحية تابعة لطيران الجيش العراقي سقطت اثناء قيامها بمهمة تدريبية بعد إقلاعها من قاعدة الكوت الجوية وسقطت في منطقة الشويجة بالقرب من ناحية جصان شرقي مدينة الكوت.