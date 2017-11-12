وصل ملك المغرب محمد السادس، اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية، هي الأولى لقطر منذ اندلاع الأزمة الخليجية قبل 5 أشهر.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد، كان في مقدمة مستقبلي الملك محمد السادس لدى وصوله والوفد المرافق أرض مطار حمد الدولي.

ومن المقرر أن يعقد الزعيمان في وقت لاحق اليوم جلسة مباحثات تتعلق بتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسب الوكالة.

ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل حول مدة الزيارة، وجدول أعمالها.