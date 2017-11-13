قال مصدر ديبلوماسي عربي ان مجلس جامعة الدول العربية سيعقد اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية يوم الأحد المقبل بناء على طلب المملكة العربية السعودية وذلك لبحث «كيفية التصدي للتدخلات الايرانية في الدول العربية وتقويضها للأمن والسلم العربي واتخاذ ما يلزم حيال ذلك».



واشار المصدر الى أن الاجتماع الوزاري المرتقب سيبحث ايضا ما تعرضت له العاصمة السعودية الرياض في ٤ نوفمبر الجاري من عمل عدواني من قبل ميليشيات «الحوثي» التابعة لايران في اليمن وذلك بإطلاق صاروخ باليستي ايراني الصنع من داخل الأراضى اليمنية.



وقال المصدر ان الاجتماع الوزاري سيبحث ايضا ما تعرضت له مملكة البحرين من عمل تخريبي ارهابي بتفجير خط انبوب نفط ليلة الجمعة الماضي، مشيرا الى ان كلا من البحرين والإمارات والكويت أيدت الطلب السعودي.