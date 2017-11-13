نقل زوار للرئيس اللبناني ميشال عون عنه اليوم الاثنين تقييمه الإيجابي لأولى تصريحات سعد الحريري منذ تنحيه عن منصب رئيس وزراء لبنان، قائلا إن الحريري لمح لاحتمال عدوله عن الاستقالة.

ونقل الزوار عن عون قوله إن تصريحات الحريري في مقابلة تلفزيونية أمس الأحد، تظهر أن التسوية السياسية التي تدعم الحكومة الائتلافية في لبنان ما زالت قائمة.

وقال الحريري في الحديث التلفزيوني إنه سيعود إلى لبنان في غضون يومين أو ثلاثة أيام من المملكة العربية السعودية ملمحا إلى إمكانية التراجع عن الاستقالة في حال بقي حزب الله بعيدا عن الصراعات الإقليمية مثل الصراع الدائر في اليمن.

وهذه هي أولى تصريحات للحريري منذ إعلان استقالته عبر التلفزيون من الرياض يوم الرابع من نوفمبر.