قال وزير الخارجية الالماني، سيغمار غابرييل،عند وصوله الى اجتماع مع نظرائه الاوروبيين في بروكسل، "إن لنان يواجه مخاطر الدخول في مواجهات سياسية خطيرة قد تكون عسكرية"، لافتا إلى أنه "بهدف منع هذا الامر، نحن بحاجة بشكل خاص لعودة رئيس الوزراء الحالي (الى لبنان) وحصول مصالحة في البلاد ومنع التأثير من الخارج".

ومن جانبه دعا وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، الى "عدم التدخل" في شؤون لبنان بعد التطورات التي تلت الاستقالة المفاجئة لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري.

وقال لودريان "لكي يكون هناك حل سياسي في لبنان، يجب ان يكون لكل من المسؤولين السياسيين بالتأكيد حريته الكاملة في التحرك وان يكون عدم التدخل هو المبدأ الاساسي".

وشدد على ان الحريري "حتى هذه اللحظة، يعلن انه حر في التحرك، وليس لدينا ما يدعو الى عدم تصديقه".

وكانت أكدت وزارة الخارجية الفرنسية في وقت سابق من اليوم، أن عدم تدخل إيران في شؤون لبنان "شرط مهم" لاستقرار المنطقة.