أعلن مسؤول روسي، اليوم الاثنين، أن بلاده والمملكة العربية السعودية وقعتا اتفاقية لتزويد المملكة بمنظومات صاروخية دفاعية متطورة.

ونقلت قناة (روسيا 24) التلفزيونية عن رئيس إدارة التعاون العسكري والتكنولوجي الفيدرالية الروسية دميتري شوغايف القول، إن الاتفاقية تقضي بتزويد المملكة بمنظومات صاروخية، مشيرا إلى وجود اتفاقيات أخرى مع السعودية لكن من دون أن يفصح عنها.

وأعرب عن تفاؤله بوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون مع الرياض في مجال التعاون العسكري والفني.

وتأتي الاتفاقية استكمالا لمذكرات تفاهم واتفاقيات إطارية وقعها البلدان في أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى روسيا في شهر أكتوبر الماضي والتي شملت مجالات تعاون عدة.

وكان مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري والفني فلاديمير كوجين اعلن في وقت سابق أن البلدين يجريان مباحثات بشأن اتفاقية تقضي ببيع السعودية منظومات اس 400 الصاروخية للدفاع الجوي.

وتعتبر منظومة اس 400 احدث عتاد في الترسانة الروسية والمخصصة للتصدي للطائرات على مديات استراتيجية وتكتيكية تصل الى 400 كيلومتر وللصواريخ على مدى 60 كيلومترا.

وتستخدم القوات الروسية هذه المنظومة في حماية قاعدة (حميميم) الجوية الروسية قرب مدينة اللاذقية السورية.