أكد الرئيس التركي رجب أردوغان، أن بلاده وقعت الاتفاق مع روسيا بشأن منظومة الدفاع الصاروخي (إس-400).

وأشار أردوغان في تصريحات للصحفيين بمطار أتاتورك بإسطنبول قبيل توجهه إلى روسيا، إلى أن بلاده لديها رغبة في تسريع توريد منظومة الدفاع الصاروخي الروسية (إس-400) التي وقعتها بلاده مع روسيا، لافتا إلى أنه سيبحث الأمر خلال زيارته إلى روسيا.

وكان قال أردغان إنّ 50 شاحنة مساعدات دخلت عبر معبر خابور الحدودي مع العراق، متجهة إلى منطقة الزلزال شمال شرقي العراق.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين بمطار أتاتورك بإسطنبول قبيل توجهه إلى روسيا.

وقدم أردوغان تعازيه للشعبين العراقي والإيراني في ضحايا الزلزال الذي ضرب المنطقة الحدودية بين البلدين.

وقال الرئيس التركي: أصدرنا تعليمات بتوجه كافة الهيئات الإغاثية التركية إلى المنطقة المنكوبة، والآن ثمة 50 شاحنة مساعدات عبرت الحدود.

وأضاف: نقدم الدعم بخصوص الاحتياجات العاجلة إلى العراق مثل الخيم والبطانيات والأدوية وسنواصل تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية.

وأكد الرئيس التركي وقوف بلاده على الدوام إلى جانب أشقائها في المنطقة.